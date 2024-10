"Complimenti ad Andrea Frailis, nuovo deputato del collegio di Cagliari". Così Matteo Renzi, in riferimento ai risultati delle elezioni Suppletive per la Camera dei deputati nel collegio di Cagliari, che hanno visto il candidato del centrosinistra Andrea Frailis imporsi sugli avversari di centrodestra, M5s e Casapound con il 40% delle preferenze.

"Preoccupa l’affluenza bassa, ovviamente - prosegue Renzi -. Ma nonostante sondaggi, tg schierati, pagine e pagine di propaganda per Salvini & Di Maio, al primo voto per un nuovo seggio in Parlamento vince l’opposizione, persino in Sardegna".

Il senatore dem conclude: "Le promesse di sciacalli e prestanome sono assegni a vuoto. E il palloncino populista prima o poi si sgonfierà, il tempo è galantuomo. Buon lavoro, Andrea: davvero una buona notizia".