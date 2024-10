"Oggi in Austria il nuovo governo ha detto che siccome stanno aumentando i casi, se ci saranno dei lockdown si faranno solo per chi non è vaccinato o non ha preso il covid. Sono d'accordo". Così l'ex premier Matteo Renzi durante la presentazione del suo libro "Controcorrente", a Nuoro.

"Dopodiché - prosegue il senatore di Italia Viva - secondo me serve la terza dose, esattamente come serve l'antinfluenzale tutti gli anni".

Domani Renzi sarà a Cagliari per una nuova presentazione, alle 17 presso il Cesar's Hotel.