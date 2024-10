Non tanto penalizzare i no vax, quanto premiare chi si è vaccinato. È questo il principio, secondo quanto si è appreso, intorno al quale i governatori stanno ragionando e che verrà discusso domani. Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle ore 10.30.

Le misure da mettere in campo sono sempre conseguenti alla suddivisione in colori, e in questo senso, viene sottolineato, non è calzante il paragone con l'Austria, dove queste fasce non esistono. Sul punto ci sarebbe una forte condivisione tra i presidenti delle Regioni e si ritiene che la Conferenza possa esprimere una posizione unanime, da mettere nero su bianco e trasmettere al Governo.

Da giorni, sempre secondo quanto si è appreso, sono in corso interlocuzioni informali sull'argomento e lo stesso presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, ha sentito a più riprese il Governo. Domani si cercherà di trovare una sintesi. Il principio non riguarderebbe il mondo del lavoro - per il quale le modalità e l'utilizzo del Green pass dovrebbero restare invariati, con il certificato verde concesso ai vaccinati, ai guariti e a chi ha un tampone negativo - bensì le cosiddette attività ricreative.

L'esempio che viene fatto è quello del ristorante, dove si potrà pranzare insieme in quattro se non si è vaccinati, e senza limiti se lo si è. Dovrà essere il Governo ad individuare lo strumento per mettere in pratica questo principio, ad esempio una certificazione o una app, tenuto conto che l'idea di un Super Green pass non sembra entusiasmare i componenti della Conferenza delle Regioni. Tra le Regioni vi è consapevolezza, viene sottolineato in ambienti della Conferenza, che con l'andamento attuale della pandemia, se non si adotta una soluzione di questo tipo il rischio è quello di chiudere tutto.