Oggi a Nuoro, presso la sede di Confindustria Sardegna Centrale, si è svolto un intenso confronto che ha visto coinvolti la presidente della Regione Alessandra Todde, l’assessore del Bilancio Giuseppe Meloni, l'assessore dell'Industria Emanuele Cani e sedici imprenditori provenienti da Nuoro e dall'Ogliastra.

Questo dialogo, iniziato lo scorso giugno con l'insediamento della nuova Giunta, ha ora dato i suoi primi frutti, con il governo regionale che si impegna con precisione a rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale di quest'area chiave. Ascoltando e interloquendo con gli interventi degli imprenditori che rappresentavano tutto lo spettro delle attività economiche a detta di tutti "dimenticato" e i "conseguenti costi di trasporti ed energia".

Da parte sua, la presidente Todde ha subito riconosciuto come "essere imprenditori in questo territorio è una forma di resistenza abbastanza coraggiosa". I provvedimenti della Giunta per affrontare "il gap infrastrutturale" sono precisi: "I 350 milioni stanziati sul progetto Einstein Telescope non sono soldi ipotetici ma che spenderemo con ricadute immediate su tutto il territorio, come un vero acceleratore anche per le imprese. La ferrovia Abbasanta-Nuoro speriamo la sia presto. Sul tema energetico - ha continuato Todde - puntiamo sull’autoconsumo di produzione, incentivando le imprese con bandi che siano semplificati rispetto al passato".

Sul territorio di Nuoro e dell’Ogliastra insistono un Consorzio industriale e tre Zone industriali di interesse regionale (Zir) più vari Piani per gli insediamenti produttivi (Pip). "Abbiamo già stanziato circa 20 milioni per il Consorzio di Nuoro - ha spiegato l’assessore dell’Industria Emanuele Cani - e ora vogliamo risolvere i commissariamenti delle Zir, dando una governance equilibrata, un assetto organizzativo definitivo a questi tre strumenti per le imprese, facendoli collaborare".

Il vicepresidente e assessore del Bilancio Giuseppe Meloni si è impegnato "a superare i problemi che avete avuto con i bandi nelle legislature precedenti con una semplificazione che ha già avuto i suoi effetti con i Contratti di investimento che abbiamo finanziato per 81 milioni per migliorare le imprese e assumendo 10 analisti alla Sfirs per poter velocizzare l'inter delle domande sugli incentivi alle imprese".

Il presidente di Confindustria Centrale Giovanni Bitti ha così commentato la mattinata: "Esprimiamo soddisfazione per il primo di una serie di incontri per avviare un confronto con la Presidenza e la Giunta regionale per far fronte alle tante criticità che la delegazione di imprenditori ha sottoposto anche oggi all’attenzione della presidente Todde e degli assessori presenti. Un primo segnale importante di attenzione verso le imprese e un territorio da tempo dimenticato e che abbiamo chiesto sia rimesso al centro delle strategie di sviluppo della Sardegna. Nella consapevolezza che è necessario lavorare per dare pari dignità e parità di condizioni alle imprese che operano nel Nuorese e in Ogliastra a fronte di tutti i divari di competitività che ben conosciamo e di cui si parla da troppo tempo".

In conclusione la presidente Todde si è impegnata "a breve a fissare un incontro sull'Einsten Telescope per illustrare a voi imprenditori le ricadute positive e uno sulla continuità territoriale per definire il nuovo bando per le merci. In più – ha concluso la presidente della Regione – vogliamo studiare assieme a voi incentivi fiscali per premiare questo territorio".