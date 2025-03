La Regione Sardegna ha investito oltre 13 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa nel settore sanitario, nominando Luigi Minerba responsabile unico regionale dell'assistenza. Questo stanziamento, avvenuto nell'ottobre 2024, ha destinato 7,6 milioni alle strutture pubbliche, con una parte significativa riservata alla colonscopia. Le risorse rimanenti sono state allocate seguendo i criteri del Fondo sanitario regionale, privilegiando prestazioni chiave come diagnostica per immagini, cardiologia, gastroenterologia e altri settori. Inoltre, sono stati assegnati 5,4 milioni alle strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni convenzionate.

In particolare, come informa la Regione, la Asl di Cagliari ha incrementato le attività e ampliato i servizi per ridurre i tempi d'attesa, implementando anche la libera professione. All'Aou di Cagliari, sono stati avviati 27 progetti per diminuire le liste d'attesa, focalizzandosi su prestazioni ambulatoriali e ricoveri.

Analogamente, presso l'Aou di Sassari, le risorse regionali hanno permesso di erogare più prestazioni sia in ambito chirurgico che ambulatoriale, con particolare attenzione alla chirurgia pediatrica, che ha visto una riduzione del 50% delle liste d'attesa grazie all'esecuzione di 184 interventi in soli 4 mesi.