È ufficialmente operativo il Consiglio regionale, dopo due mesi e mezzo dalle consultazioni del 25 febbraio scorso che hanno eletto Alessandra Todde presidente della Regione. Questa mattina si sono insediate le commissioni che ora potranno ricevere e cominciare a esaminare proposte e disegni di legge per poi inviarli all'approvazione dell'Aula. Pd e M5s si spartiscono il bottino delle presidenze dei sei parlamentini, quattro ai dem e due ai pentastellati.

Convocati questa mattina dalle 9 nella sala della terza commissione del palazzo di via Roma, i sessanta consiglieri si sono divisi nelle sei commissioni e hanno eletto i vertici: alla Prima commissione (Autonomia e riforme) presidente Salvatore Corrias (Pd), vice presidente Giuseppe Fasolino (Riformatori), nella Seconda (Lavoro e Cultura e Formazione professionale), presidente Camilla Soru (Pd) e vice presidente Maria Francesca Masala (Fdi), nella Terza (Programmazione e Bilancio), presidente Alessandro Solinas (M5s) e vicepresidente Giuseppe Talanas (Forza Italia), nella Quarta (Governo del Territorio), presidente Roberto Li Gioi (M5s) e vice presidente Franco Mula (Alleanza Sardegna -Pli), per la Quinta (Attività Produttive) presidente Antonio Solinas (Pd) e vicepresidente Emanuele Cera (FdI), per la Sesta (Sanità), presidente Carla Fundoni (Pd) e vicepresidente Alice Aroni (Misto).

"Oggi sono particolarmente felice perché l'elezione dei sei presidenti delle commissioni permanenti permetterà all'istituzione di iniziare un lavoro di controllo ma anche di collaborazione con la Giunta". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini al termine delle operazioni di insediamento delle commissioni e dell'elezione dei presidenti. "Sono felice in particolare - ha aggiunto Comandini - perché ci sono due presidenti donne, storicamente non è mai accaduto all'interno di questo Consiglio regionale da quando ci sono le sei commissioni".

Sulla spartizione tra Pd e M5s il presidente del Consiglio precisa che la scelta è avvenuta dopo "una collaborazione, una discussione, una scelta condivisa, che sta anche nei numeri che hanno visto premiate le proposte che hanno fatto questi due partiti". Il presidente annuncia poi una "revisione del regolamento interno del Consiglio, vecchio di 14 anni, per rendere più funzionale l'Aula e per garantire anche maggiore responsabilità ai consiglieri regionali. In questa revisione potrebbe essere previsto un cambio nelle deleghe dei parlamentini", spiega rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di riportare a otto il numero dei parlamentini, ridotti dopo il taglio dei consiglieri regionali.