Mercoledì' scorso, 1 agosto, si sono svolte le "Regionarie" del Movimento 5 Stelle.

Gli iscritti abilitati ad accedere a Rousseau residenti in Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Trentino e Alto Adige sono stati chiamati a scegliere quali saranno i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la loro Provincia o Regione. Per i candidati al Consiglio, gli iscritti hanno avuto a disposizione tre preferenze; mentre per il candidato Presidente una sola. 

In provincia di Nuoro la competizione ha visto in corsa 31 candidati (di cui 7 donne e 24 maschi) i quali ambiscono a un posto nel listino dei 6, come previsto dalla legge elettorale regionale.

Tra gli aspiranti sulla Piattaforma, che hanno indicato curriculum, foto e iniziative portate avanti in termini di attivismo, compaiono nomi già noti, Riccardo Mureddu di Lodine (quarto classificato alle parlamentarie, ma escluso per via dell'alternanza di genere), Mauro Fenu di Nuoro (anch'esso a febbraio candidato al Senato), Graziano Artedino, attivo da tempo nel gruppo di Nuoro e Carlo Piana (componente storico del gruppo di Macomer).

Per le donne, tra queste si sono proposte Lucia Argilla attivista del capoluogo nuorese e Elena Fancello, commercialista e facente parte del gruppo di Dorgali ove amministra un sindaco 5 Stelle.

I risultati che andranno a comporre le liste dovranno poi rispettare l'articolazione in termini di parità, in quanto in Sardegna da novembre 2017 è obbligatorio presentare liste composte equamente tra uomini e donne.

Non resta che attendere i risultati per scoprire chi dovrà affrontare la campagna elettorale verso le elezioni di febbraio.