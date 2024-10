"In Sardegna lo decideranno i tre segretari, noi siamo per l'unità della coalizione quindi lavoreremo per trovare una soluzione che soddisfi tutti". Così il ministro della Pa Paolo Zangrillo lasciando la sede di Forza Italia dopo una riunione ma oggi non era l'oggetto della riunione dei coordinatori regionali azzurri con Antonio Tajani.

"Stiamo lavorando per concludere il percorso dei congressi provinciali - ha spiegato - e prepararci per il congresso nazionale, Tajani ci ha chiamati per fare il punto della situazione". Sulle regionali invece, Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni "non si sono ancora incontrati, che io sappia".