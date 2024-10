“Avrei fatto a meno di vedere la Sardegna al centro del dibattito nazionale in questi giorni, dovrebbe entrarci per altre questioni”. Così questa mattina il candidato del centrodestra scelto al tavolo regionale, Paolo Truzzu di FdI, alle telecamere Rai di Agorà.

Per il resto il sindaco di Cagliari attende l'esito del braccio di ferro nazionale tra Lega e FdI sul nome dell'aspirante governatore, così come attendono nel Psd'Az, la cui linea non è mai cambiata sul bis dell'uscente Christian Solinas.

I Sardisti stanno tenendo aperta in seduta permanente la direzione nazionale del partito e convocheranno il consiglio direttivo entro venerdì per prendere una decisione definitiva sulla campagna elettorale. Anche perché poi sarà troppo tardi e i giochi devono essere chiusi per domenica mattina, quando si aprirà la finestra per la presentazione delle candidature.

L'attenzione è concentrata sul consiglio dei ministri convocato per questo pomeriggio alle 18, in agenda non c'è il caso sardo, ma a margine i tre leader nazionali potrebbero avere un colloquio sulle Regionali.