Sardegna al centro 20 Venti ribadisce la propria posizione sul nome del candidato del centrodestra, ovvero Paolo Truzzu. “Il tavolo sardo di giovedì è stato determinante, non istruttorio, nell’assumere una decisione in piena autonomia e a larghissima maggioranza”, scrive in una nota Antonello Peru.

Il consigliere regionale sottolinea: “I sardi sono maturi per scegliere da soli chi debba essere il candidato, senza imposizioni da nessuno e senza tener conto di ripartizioni che niente hanno a che vedere con la Sardegna. Quella di due giorni fa è stata una giornata per certi versi storica perché per la prima volta hanno deciso i sardi e ora niente e nessuno può modificare quella scelta che ormai deve essere considerata come ufficiale e definitiva”.