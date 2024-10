Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna, ha dichiarato ai microfoni di Rtl 102.5: “ Io sono assolutamente favorevole al fatto che si possa votare online e mi piacerebbe, anche per le prossime tornate elettorali, estenderlo alla Sardegna. Tutti devono poter contribuire alla vita democratica della propria Isola, anche se lontani ».

" Credo sia necessario valorizzare i sardi che sono all'estero - ha sottolineato Todde - e che vorrebbero partecipare in modo attivo alla vita della regione. Una cosa che vorrei fare sul tema della continuità territoriale per gli studenti fuorisede, è attivare degli aiuti sociali. Mi piacerebbe che il biglietto aereo per uno studente fuori sede possa costare come un treno. Questo permetterebbe di andare e tornare in maniera più facile ".