Licheri? “È un tifoso della sua candidata. È come un tifoso del calcio che tifa per il giocatore in panchina. Alessandra Todde è una giocatrice in panchina. La vera sfida è tra me e Truzzu”. Risponde così Renato Soru, candidato governatore alla Regione Sardegna, alle parole del senatore M5s Ettore Licheri che lo ha accusato di essere il principale alleato del centrodestra. Il fondatore di Tiscali prima del suo incontro a Sassari, ospite della Costituente nella sede di viale Umberto 122, parla ai nostri microfoni, rispondendo alle nostre domande, del suo progetto, di Movimento 5 stelle e dell’onorevole Licheri.

C’è sempre la disponibilità a un dialogo con Alessandra Todde per unire il centrosinistra? “Oggi viviamo la certezza di avere un candidato di centrodestra e di un candidato dei Cinque Stelle, un partito populista, massimalista di cui non si capisce bene il destino perché da un giorno all’altro è stato capace di governare con Salvini e di governare con la sinistra. Un partito giustizialista per il quale chiunque non era abbastanza degno di avvicinarsi alla vita pubblica. Ora rispetto a questi due estremismi c’è la possibilità di un partito per la Sardegna, che abbia a cuore la Sardegna e che metta al centro le prospettive future della Sardegna e non delle declinazioni locali di partiti nazionali, che abbiamo visto anche in questa occasione dalla scelta dei candidati presidenti, che mette al centro solamente interessi di equilibri nazionali, mette al centro interessi diversi dai nostri. Credo che la Sardegna meriti di più”.

Il progetto di Soru. “Possiamo fare molto di più di quello fatto finora, possiamo uscire da questo ritardo di sviluppo economico, possiamo uscire da questa delusione, rassegnazione, da questa mancanza di speranza per il futuro. Abbiamo la possibilità di superare le emergenze, di rimettere in ordine la sanità pubblica, di rimettere in ordine il sistema dei trasporti, di sburocratizzare la regione, di migliorare i servizi ai cittadini, di fare un investimento straordinario sulla scuola, sulla formazione”.