Sono 19 e non 22 le sezioni elettorali della Sardegna il cui scrutinio è in fase di completamento negli uffici dei Tribunali dei rispettivi territori. La precisazione arriva dall'ufficio stampa della Regione Sardegna per fare chiarezza sui dati mancanti a una settimana dalla tornata elettorale per le amministrative.

I seggi che non avevano completato in tempo lo spoglio sono 4 a Sassari, 3 a Sestu, 1 a Bonarcado, 3 a Luras, 2 a Musei, 2 a Serdiana, 2 a Silius, 1 a San Gavino Monreale, 1 a Villasor.

“Finché non si chiudono i lavori della Corte d’Appello di Cagliari, non possiamo prendere nessuna decisione. Questa è la linea del partito e non è cambiata”, ha dichiarato all’Adnkronos la deputata di Fdi Barbara Polo.

“Certo – sottolinea Polo – se ieri il vantaggio di Todde su Truzzu si è assottigliato, arrivando a circa 800 preferenze e si era partiti da un distacco di 2600 voti al momento dello spoglio, il 26 febbraio scorso, qualche domanda ce la dobbiamo pur fare...Mi fa pensare che ci possono essere dei margini per un eventuale riconteggio, ma, lo ripeto, dobbiamo attendere l’esito finale della Corte d’Appello e io mi rimetto alla volontà del partito. La presidente Meloni da Toronto è stata chiara su questo: ora non è il momento di prendere decisioni. E comunque, ogni decisione, spetta al partito”.