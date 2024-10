Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, ha rilasciato a Roma alcune dichiarazioni in merito all'impasse politico che sta vivendo il centrodestra regionale: "Sono fiducioso del fatto che il centrodestra ritroverà la sua unità su una candidatura che potrà riportare alla vittoria questa formula politica che ha ben amministrato in cinque anni molto complessi, con il covid, le guerre".

"È semplicemente un problema di equilibrio interno che verrà affrontato dai leader e speriamo nel più breve tempo possibile di poter andare in campagna elettorale", ha concluso il governatore.