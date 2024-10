Renato Soru , in una nota stampa, ha commentato le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi relative a un riavvicinamento, totale o parziale, al Campo Largo guidato da Alessandra Todde: " Ritengo utile fare chiarezza su alcune notizie apparse nella stampa in queste ore. Lo scorso Giovedì pomeriggio, su iniziativa dei Progressisti e nella loro sede di Cagliari, insieme a Eliseo Secci, Luciano Uras e Massimo Zedda, ho incontrato Alessandra Todde , candidata presidente da M5S e PD, accompagnata da Ettore Licheri, Piero Comandini e Giuseppe Meloni. della proposta avanzata dai Progressisti nell'intento di assicurare la vittoria alle prossime regionali contro lo schieramento di destra a guida Fratelli d'Italia, ho espresso la mia disponibilità per un progetto comune e per convergere sul nome di una candidatura di mediazione diversa dalle due attualmente in campo ".

" Purtroppo - ha spiegato l'ex governatore - analoga disponibilità non è stata manifestata da Alessandra Todde, per la quale il suo rimane l'unico nome possibile per la presidenza della Regione. Mentre andiamo avanti con sempre maggiore impegno e fiducia, continuo a ritenere che nessuno sia indispensabile.Per questo rimane la mia disponibilità a mettermi al servizio di una proposta politica unitaria , che individui una nuova candidatura capace di rappresentare la sintesi di un programma di profondo cambiamento della Sardegna.Queste stesse cose ho detto ieri anche a Elly Schlein , rispondendo a una sua chiamata ".