"Alessandra Todde è una candidata competente, preparata e innamorata della sua regione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al teatro Miramare di Alghero per la prima tappa in Sardegna, a sostegno della candidatura di Alessandra Todde a presidente della Regione Sardegna.

Per quanto riguarda la protesta di agricoltori e pastori di questi giorni, la leader del Pd ha affermato: “Meloni dice di aver difeso gli agricoltori dalle scelte dell'Ue, ma mi domando chi li difende dalle sue, il governo ha perso un anno senza affrontare il punto centrale: gli agricoltori vendono a prezzi più bassi dei costi di produzione".

"Più volte abbiamo chiesto attenzione su questo tema, e il 16 febbraio incontreremo il mondo agricolo organizzato per approfondire la questione - prosegue Schlein - mentre in tutta risposta il governo ha tolto l'esenzione Irpef anche ai giovani agricoltori, salvo fare oggi una imbarazzante retromarcia".

Secondo la leader dei dem, accolta da circa 500 persone, "un governo che nega l'emergenza climatica non aiuta l'agricoltura, e lo sanno bene gli agricoltori dell'Emilia Romagna e della Toscana".

"Noi abbiamo un progetto di cambiamento per la Sardegna, che non merita il governo attuale, che ha fallito, facendo scivolare l'isola da decima a ventesima in tema di sanità, negando il diritto fondamentale alle cure, che ha fallito nei trasporti, che ha peggiorato la situazione della continuità territoriale, mentre sull'energia è mancata la programmazione", ha detto la segretaria del Pd.

"Ci dicono che siamo tutti uguali, che tanto non cambia nulla - le ha fatto eco Todde - dobbiamo andare a dire che non siamo tutti uguali, noi siamo il centrosinistra e siamo un'alternativa seria, e da adesso rivoltiamo la Sardegna come un calzino".

“Vogliamo mettere al centro le persone che da 5 anni sono abbandonate e trascurate – ha detto la candidata a presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, durante l’evento pubblico ad Alghero - Abbiamo una visione molto chiara e soluzioni che stiamo condividendo in ogni incontro organizzato per la Sardegna. La resistenza al malgoverno, nazionale e locale, deve partire in Sardegna. Sanità, lavoro, trasporti, mobilità, lotta alla povertà, sviluppo economico, tutela del territorio, diritto al lavoro e allo studio. Sono queste le nostre priorità che con Elly Schlein vogliamo raccontare oggi in Sardegna”, ha concluso Todde.

La leader del Pd proseguirà il suo tour elettorale in vista del voto del 25 febbraio con tre appuntamenti domani, a Ghilarza, Oristano e Olbia.