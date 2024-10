Le candidature non sono state ancora ufficializzate, ma la campagna elettorale per le regionali in Sardegna è cominciata da un pezzo, ancora prima che fosse ufficializzata la data del 24 febbraio prossimo per il voto.

"A febbraio l'unica vera garanzia di cambiamento sarà rappresentata dal Movimento 5 Stelle", dichiara in un messaggio di auguri per il 2019 sul 'Blog delle Stelle' il candidato presidente del M5S Francesco Desogus, scelto on line con le regionarie bis al secondo turno, cogliendo l'occasione per un affondo al centrosinistra. Intanto, con una foto che ritrae l'avversario del centrosinistra Massimo Zedda, sindaco metropolitano di Cagliari, e il presidente della Regione Francesco Pigliaru in compagnia dell'ex premier Matteo Renzi durante un'occasione ufficiale.

La didascalia 'Non permettero loro di rovinare anche il 2019 alla nostra Sardegna' è un appello agli elettori e ai militanti. Nel post arriva poi la stoccata diretta al governatore uscente: "Il presidente Pigliaru ha fatto gli auguri di buon anno, vantandosi di avere 'portato la Sardegna fuori dalla crisi", attacca Desogus. "Non è la prima volta che Pigliaru dimostra di vivere fuori dalla realtà. le elezioni di febbraio lo riporteranno sulla terra, insieme a quel centrosinistra che affidandosi a Massimo Zedda, ha scelto la linea della continuita' con una esperienza di governo fallimentare".