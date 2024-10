Quello delle regionali è stato "un voto alla squadra, promuove la squadra. Non sono contento solo perché la Lega è cresciuta, sono contento perché è cresciuta Giorgia, Silvio. Vince la squadra". Lo ha detto Matteo Salvini a Fuori dal coro, su Retequattro.

"Se in questo momento Giorgia ha più voti, è più brava, sono contento, sta lavorando benissimo in Italia e all'estero. Se Forza Italia ha tenuto i suoi voti vuol dire che Silvio era, è e rimarrà un grande italiano in tutti i campi", ha aggiunto il leader della Lega.