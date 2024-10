Matteo Salvini , segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ex mercato civico di Alghero parla delle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio in Sardegna e del ruolo del centrodestra nell'Isola: " Occorre confermare il governo regionale che nei primi cinque anni ha seminato e nei secondi cinque dovremo continuare a lavorare tanto. Stiamo sbloccando tante infrastrutture attese da anni e non voglio pensare ai grillini che bloccano tutto ciò che stiamo progettando in Sardegna ".

" Arrivo in Sardegna da segretario della Lega e da ministro per portare fatti ", rivendica Salvini, che poi cita " la quattro corsie tra Sassari e Alghero, la capitaneria di Porto Torres, il progetto per collegare finalmente Nuoro alla ferrovia, il porto di Cagliari , i lavori sulle dighe, che daranno acqua a mezza Sardegna e il grande investimento sulle strade statali e sulle ferrovie ".

"No al monopolio nella gestione degli scali sardi"

" La continuità territoriale a cui sto lavorando via mare e via aereo è fondamentale, non entro nel merito delle scelte locali perché sono un autonomista ma sicuramente non permetteremo che ci sia il monopolio nella gestione degli aeroporti in Sardegna ". È il guanto di sfida che il ministro ha lanciato nella città che ospita uno dei tre scali aeroportuali sardi, interessato da un tentativo di fusione con quello di Olbia sotto la regia di F2i, il fondo di cui è socio fondatore anche la Cassa di depositi e prestiti.

"Difendiamo gli agricoltori dall'Europa"

" Il governo nazionale troverà tutte le risorse necessarie per aiutare gli agricoltori, ne va del lavoro e della salute", ha detto Salvini. "Difendere gli agricoltori, gli allevatori ei pescatori è vitale ", ha detto il ministro. " L'Europa è al servizio di pochi miliardari che vogliono imporre bistecche sintetiche, latte finto, formaggio finto, vino tinto e farina di insetti ", ha attaccato. " Va ribaltata questa Europa secondo la quale in futuro potranno mangiare bene solo i ricchi, lasciando agli altri i prodotti che le multinazionali sono pronte a mettere sul mercato - ha proseguito - per la Lega è una questione di lavoro e di salute ".