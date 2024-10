Massimiliano Romeo , capogruppo della Lega al Senato, ha dichiarato " Andrà bene, una quadra si troverà di sicuro " arrivando al consiglio federale del partito in via Bellerio a Milano, risponde così ai cronisti presenti che chiedevano come andrà a finire la discussione nel centrodestra , specie sulle regionali .

Replicando a chi chiedeva se la coalizione sarà compatta in Sardegna, Romeo ha ribadito: " Se dico che una quadra si troverà di sicuro ...".