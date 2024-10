Saranno Ittiri e Ghilarza le tappe di questo fine settimana sul calendario del ciclo di incontri pubblici “La Sardegna di oggi e del futuro”, in cui Renato Soru illustra i punti centrali di un programma per il governo della Regione nei prossimi cinque anni. Il primo appuntamento è fissato per domani, venerdì 3 novembre, alle 17:30 al Teatro Comunale di Ittiri, dove Renato Soru su invito di un gruppo di giovani dialogherà con Leonardo Ortu, attivista politico.

Il giorno successivo, sabato 4 novembre, alle 17:30 a Ghilarza, nell’Auditorium comunale, sarà la volta di un incontro tematico. Intervistato dal giornalista Umberto Cocco, Soru affronterà il tema “Paesi in rete: la città diffusa nel territorio”.

“È una questione che ritengo di vitale interesse per la nostra regione: garantire i servizi nei paesi, invertire una tendenza alla marginalità, renderli vivibili ed attrattivi - afferma Soru -. Ascolteremo diversi punti di vista, parleremo delle necessità urgenti ma soprattutto delle cose da fare per creare delle comunità connesse, dove vivere la qualità ambientale, la bellezza e la modernità”.