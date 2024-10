E' stata presentata il 28 dicembre la lista civica "Noi con Alessandra Todde Presidente".

"Un movimento politico spontaneo - si legge in una nota diffusa dagli attivisti -, che nasce dalla volontà del mondo civico di partecipare attivamente alla predisposizione e alla realizzazione di un Progetto complessivo, creato col contributo di tecnici ed esperti, condiviso e in grado di rilanciare la nostra Isola, fornendo proposte e contributi, improntati alla concretezza e allo spirito di servizio".

La lista, che supporta la candidata governatrice di Pd e M5s, fa capo a un movimento "composto da amministratori locali e semplici cittadini, riuniti in movimenti come "Italia in Comune" e "Cagliari è anche mia" che spaziano dagli enti territoriali al mondo del volontariato, dalle libere professioni alle organizzazioni sindacali, dalle associazioni culturali e/o sportive al terzo settore. Alcuni esponenti di questa nuova realtà hanno partecipato alla creazione del "Campo largo", a partire dal primo incontro nel Parco di Molentargius fino all’indicazione di Alessandra Todde come candidata Presidente, ritenuta la miglior scelta per competenza, esperienza e garanzia della realizzazione del Programma scritto e condiviso da tutte le forze che la sostengono".

"Altri esponenti del movimento hanno partecipato ai tavoli tecnici creati per la redazione del Programma di governo regionale, ove sono stati affrontati e analizzati tutti i temi più complessi e annosi della nostra terra, resi drammatici dal malgoverno dell’attuale Giunta, quali la sanità, i trasporti, l’istruzione, il lavoro, le politiche sociali, l’energia, la politica economica, agricola e industriale, il governo del territorio".

"All’esito di questo percorso - spiega ancora la nota -, il movimento ha deciso di presentarsi alle prossime elezioni regionali del 25 febbraio per sostenere la candidatura di Alessandra Todde a governatore della nostra Regione, riconosciuta quale unica figura capace di incarnare i requisiti per noi indispensabili della competenza, indipendenza, novità, assenza di ombre politico-giudiziarie e volontà di coinvolgimento delle migliori professionalità della società sarda".

"Tra le varie direttrici programmatiche che il movimento intende seguire, vi saranno il sostegno al mondo agropastorale, vero pilastro dell'economia Sarda anche nel futuro; l'indipendenza energetica rispettosa del territorio e delle scelte delle Comunità; un sistema di trasporti interno degno di una grande regione europea ed esterno che consenta una mobilità ai cittadini sardi e a coloro che vogliono soggiornare nella nostra isola; un turismo sostenibile che superi i limiti territoriali e stagionali che conosciamo ora; una lotta seria allo spopolamento che si coniughi con eguali opportunità per tutti i giovani sardi; un’azione di governo volta a dare centralità alle politiche sociali e giovanili; massima attenzione, sensibilità e priorità alla condizione femminile nell’Isola".

"Queste, in estrema sintesi, le motivazioni che ci guidano e che ci porteranno ad andare oltre le elezioni regionali e presentarci alle prossime competizioni elettorali. Questo è il momento per ognuno di noi di fare la propria parte, con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, anteponendo la generosità del noi all’egoismo dell'io", conclude il coordinamento della lista civica Noi con Alessandra Todde Presidente.