“Squadra che vince non si cambia. Serve continuità e proseguire nel percorso avviato in questi anni con il presidente Christian Solinas”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore della Lega in Sardegna, Michele Pais. “E’ fondamentale per la nostra Isola procedere nel percorso delineato nella passata legislatura regionale”, afferma Pais.

“Quindi - conclude il coordinatore regionale -, avanti con Solinas e con la riconferma degli uscenti: la Sardegna merita altri cinque anni del suo impegno”.