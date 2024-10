Renato Soru conferma l'intenzione di ragionare su una nuova coalizione per le elezioni regionali del 2024. A confermarlo è una nota congiunta diffusa dai movimenti disposti a sedersi attorno a un tavolo per disegnare un percorso comune.

"Una grande assemblea - si legge nel comunicato -, l’avvio di un percorso comune aperto a tutte e a tutti, per condividere un’idea di futuro nel segno della partecipazione democratica. Questo sarà l’incontro fissato per sabato 11 novembre alle ore 17 al Teatro Doglio di Cagliari (via Logudoro 32), e che conta tra gli organizzatori Renato Soru con Progetto Sardegna, Liberu, +Europa e Progressisti".

"Sarà un momento di dibattito - spiegano ancora -, approfondimento e ascolto, un confronto ampio, diretto, concreto. Sarà una riunione di donne e di uomini che si riconoscono in un progetto comune. Sarà il primo passo di un lungo cammino, un percorso per ricostruire la massima unità, aperto a tutti i contributi, a tutte le idee e le energie utili e necessarie per costruire insieme un governo democratico per la Regione. Un progetto pensato in Sardegna, che abbia a cuore la Sardegna, capace di affrontare le emergenze di oggi e dare l’avvio alla vera rinascita della Sardegna".