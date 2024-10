Il sindaco di Firenze Dario Nardella , ospite di 'L'aria che tira' su La7, ha commentato la spaccatura del centrosinistra nelle Regionali in Sardegna con Alessandra Todde e Renato Soru entrambi candidati: " Non mi pare che le differenze che ci sono tra Meloni e Salvini siano tanto più grandi di quelle che a volte vediamo nel centrosinistra, in questo caso sono più furbi.Se Soru ama la Sardegna e io so che la ama, non posso credere che non ci sia una qualche possibilità, per non lasciare la Sardegna in mano a chi ha dimostrato già di non saperla governare. Spero che Soru non debba vivere di rimorsi, quando siamo divisi siamo più deboli ".

" L'Italia, nonostante tutte le varie trasformazioni negli ultimi 30 anni, è rimasta bipolare - ha aggiunto -. Anche il fenomeno dei 5Stelle, la famosa 'terza gamba', ha funzionato fino ad un certo punto. Il centrosinistra ha vinto nelle città perché è stato unito ”.