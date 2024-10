Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato , Lucio Malan , sulle elezioni regionali in Sardegna ha dichiarato che " Meloni insiste nel voler cambiare Solinas perché c'è stata una decisione a livello regionale in questo senso. Questa è la ragione, non è un 'idea germogliata da qualche parte a Roma: è nata sul territorio. E noi non abbiamo fatto altro che prenderne atto ".

Malan ha aggiunto: " C'è stata una decisione, è stato individuato Truzzu, un candidato più idoneo a livello locale. Noi ne abbiamo preso atto, come dicevo. Non avremmo potuto fare diversamente ".

Quanto a un possibile cambio di assetto della maggioranza dopo le Europee, afferma: " La voce degli elettori è sempre importante ma sempre il presidente del consiglio ha affermato in più occasioni di voler andare avanti con l'attuale assetto di governo fino alla fine della legislatura Questo non comporta nessun tipo di riaggiustamento a livello nazionale, perché questo è uscito dalle elezioni, ma poi naturalmente vedremo ".