Dopo la lunga serie di interviste di Regionali Live, che ha visto ospiti degli studi di Sardegna Live i principali candidati alle elezioni di domenica 25 febbraio, siamo pronti a raccontarvi in tempo reale tutti gli aggiornamenti sui risultati elettorali che decreteranno la nuova composizione del Consiglio regionale sardo e il nome del governatore della XVII Legislatura.

Lunedì 26 febbraio, in diretta da Cagliari dalle ore 9:30, trasmetteremo una lunga diretta condotta da Roberto Tangianu in compagnia di Giorgio Oppus, sindaco di Mandas e grande conoscitore dello scenario politico sardo.

Negli studi di Sardegna Live si alterneranno nel corso della giornata numerosi ospiti, candidati e analisti, che ci aiuteranno a leggere le dinamiche e i dati che emergeranno nel corso delle ore dallo spoglio dei voti espressi dagli elettori isolani.

La trasmissione potrà contare sui contributi dei giornalisti di Sardegna Live collegati in diretta dalle sedi elettorali dei partiti e delle coalizioni in corsa. Voi che ci seguite da casa, potrete intervenire con commenti e domande da sottoporre ai nostri ospiti interagendo con loro. Vi aspettiamo lunedì 26 febbraio, dalle 9:30, in diretta su Sardegna Live.