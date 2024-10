Per le elezioni regionali in Lombardia del 2023, "abbiamo più di un anno per finire tanti lavori che abbiamo cominciato, poi decideremo tutti insieme". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della mostra d'arte AutPop alla Villa Reale di Monza, rispondendo a chi chiedeva se Attilio Fontana rimanesse il candidato naturale per il Pirellone.

"Stiamo lavorando con piena fiducia alle regionali dell'anno prossimo", ha aggiunto Salvini che poi ha continuato parlando delle amministrative di giugno, dove in Lombardia si voterà anche a Monza, Como, Lodi e Sesto San Giovanni.

"A Monza ci tornerò - le parole del leghista - squadra che vince non si cambia. Sono stati cinque anni buoni e ce ne saranno altri cinque migliori, così come a Lodi, a Como e a Sesto San Giovanni". Anche perché "la Lega e il centrodestra hanno dimostrato che nonostante la pandemia e anni drammatici e disastrosi - chiosa Salvini - dove si governa, abbiamo governato bene".