Oggi l'Umbria è chiamata al voto. Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 23. In nottata lo spoglio. Oltre 700 mila gli elettori per il primo test elettorale dopo la nascita del Conte bis. Un test che vale doppio per centrodestra e coalizione centrosinistra-M5s. Otto i candidati in corsa, per la prima volta nella storia il governatore della Regione umbra non sarà espressione della sinistra, il Pd infatti, in seguito al patto coi pentastellati, ha deciso di indicare un candidato indipendente.

Il sistema elettorale è a turno unico, impossibilità di voto disgiunto, vincerà chi otterrà anche un solo voto in più degli avversari. Alla lista o alla coalizione che sostiene il presidente sono assegnati 12 seggi su 20, 13 considerando quello del governatore o della governatrice. Gli altri andranno alle liste di tutti i candidati presidenti sconfitti che supereranno il 2,5% dei voti, di questi uno andrà al candidato presidente miglior perdente.

I candidati presidente sono Vincenzo Bianconi (Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde), Donatella Tesei (Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Umbria civica Tesei presidente e Forza Italia Berlusconi per Tesei), Emiliano Camuzzi (Potere al popolo e Pci), Martina Carletti (Riconquistare l'Italia), Giuseppe Cirillo (Buone maniere), Antonio Pappalardo (Gilet arancioni), Claudio Ricci (Ricci presidente, Italia civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci), Rossano Rubicondi (Partito Comunista).

I votanti sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne). I seggi 1.005, 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni.