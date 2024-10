Urne aperte in Abruzzo domani, domenica 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23. Gli elettori saranno chiamati al voto per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale.

Sono 305 i comuni al voto, 1.208.276 gli aventi diritto di cui 592.041 uomini e 616.235 donne.

In corsa due candidati governatore: Marco Marsilio (centrodestra), presidente uscente, e Luciano D’Amico (centrosinistra).

Come già avvenuto in Sardegna, anche la tornata elettorale in Abruzzo sarà un importante banco di prova per il governo di centrodestra che negli ultimi giorni di campagna elettorale ha schierato tutti i suoi pezzi da novanta a sostegno di Marsilio nel tentativo di fugare le paure di un secondo ko dopo quello subito di misura in Sardegna.

Il centrosinistra ripropone la formula del campo largo che vede insieme Pd e M5s con anche, a differenza di quanto accaduto nell'Isola, il sostegno di Azione.