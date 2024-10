Terzo mandato per il consigliere regionale uscente, rieletto nuovamente per il palazzo regionale di via Roma, Michele Cossa, che esordisce così: “A chi mi ha votato, a chi mi è stato vicino durante questa campagna elettorale, a chi si è preoccupato per me, a chi mi ha sorriso, a chi mi ha stretto la mano, a chi mi ha raccontato i suoi problemi. A chi mi ha chiesto aiuto, a chi mi ha offerto il suo aiuto, a chi mi ha detto “si”; a chi mi ha detto “si, però”; a chi mi ha ascoltato; a chi ha letto i miei post; a chi si è speso per me; a chi mi ha proposto soluzioni; a tutti i candidati dei Riformatori non eletti, che con impegno e dedizione hanno creduto nel nostro progetto. Lavorerò anche per loro. Grazie”.