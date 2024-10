Giuseppe Conte, a Sassari per il suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s Alessandra Todde, ha dichiarato: " La maggioranza è divisa su tutto; litigano sulla protesta dei trattori e cercano di accusarsi a vicenda per le nuove tasse che hanno introdotto in agricoltura. Litigano anche sul terzo mandato dei presidenti di Regione, sono d'accordo solo sulle nuove tasse e nuovi tagli ".

" Sulla legge di Bilancio che ha introdotto nuove tasse, tagli e sacrifici agli italiani senza alcuna prospettiva di sviluppo per il Paese, tutte le forze di maggioranza erano perfettamente d'accordo ", ha poi continuato.

Lezione di diritto all'Università di Sassari

Il leader del M5S ha risposto all'invito dell'Università di Sassari, dove in passato ha lavorato come docente, e ha tenuto una lezione di diritto " L'impresa "sapiens " - La disciplina di impresa tra diritto, economia, etica e politica", nell'aula magna dell'ateneo, gremita di studenti. L'ex presidente del Consiglio al termine della lezione si è soffermato a parlare con gli studenti e si è intrattenuto con il rettore, Gavino Mariotti, e con i docenti ricordando anche i suoi trascorsi da docente a Sassari.

"Chiusura campagna Sardegna con Schlein? Ci ragioniamo"

"Adesso ci ragioniamo. Assolutamente. Io sono sempre a disposizione". Così Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti alla domanda sull'eventualità di una chiusura della campagna elettorale in Sardegna sullo stesso palco con la segretaria del Pd Elly Schlein. Conte nel pomeriggio proseguirà con diversi incontri e un evento pubblico a Sassari, domani invece sarà a Nuoro, Oliena e Oristano mentre sabato 17 sarà a Cagliari per diversi incontri e un evento pubblico alla Fiera.

"Incomprensibile la scelta di Soru di correre da solo"

"La decisione di Soru di correre da solo appare incomprensibile anche a me. Non riesco a comprendere perché si sia messo in discussione un lavoro fatto in cinque anni, come forse mai è stato fatto in altre regioni. Un lavoro continuo, di dialogo che ha esaminato tematiche e problemi della Sardegna offrendo soluzioni e obiettivi precisi. Chi si è smarcato ne risponderà agli elettori", ha dichiarato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, precisando anche che la scelta di Alessandra Todde come candidata del Campo largo a trazione Pd-M5s è stata fatta "da tutte le forze civiche e politiche cha hanno lavorato al tavolo per una svolta politica della Sardegna", "Alessandra Todde è stata scelta perché è una donna sarda competente, coraggiosa, con le idee chiare, determinata. È stata scelta dalle forze locali come la migliore interprete per un rinnovamento della politica in Sardegna".

Quindi rimarca l'intesa con il Pd: "Con il Pd lavoriamo per degli obiettivi concreti, per offrire ai cittadini un progetto politico serio che curi il loro benessere e che possa portare a un futuro migliore. Qui in Sardegna ci sono state le condizioni per fare un lavoro serio su temi e progetti, non solo con il Pd ma anche con le altre forze".