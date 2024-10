Clima teso all'interno del centrodestra regionale: il pomo della discordia all'interno della coalizione è rappresentato dalla scelta del candidato per le elezioni del 25 febbraio. Se Fratelli d'Italia spinge per un rinnovamento con Truzzu, una fetta del gruppo rivendica la necessità di dare continuità alla linea confermando Solinas.

Sul tema è intervenuto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato ai microfoni di Rtl. "Per noi - ha precisato il ministro dei Trasporti - è sempre utile confermare un sindaco o un governatore uscente. Dividere il centrodestra sugli uscenti che hanno ben lavorato mi sembrerebbe un errore".

"Detto questo - precisa - io non faccio mai battaglie personali o di bandiera, però per me l'unità del centrodestra che gli italiani hanno scelto e continuano a scegliere, stando a tutti i sondaggi a livello nazionale, è fondamentale nei comuni, nelle regioni e, ripeto, anche in Europa".