La neo candidata governatrice del campo largo del centrosinistra in Sardegna, Alessandra Todde (M5s), ha fatto sapere che incontrerà l'ex governatore Renato Soru (Pd). Lo stesso, da settimane, ha fatto intendere che potrebbe candidarsi in solitaria. Ma la stessa figlia del patron di Tiscali, Camilla, componente della direzione nazionale del Pd, ha già espresso il suo sostegno a Todde. "

Il centrosinistra ha la sua candidata: Alessandra Todde - scrive Camilla Soru sui social -. Sarà lei a guidare la nostra coalizione, con lei lavoreremo per liberare la Sardegna dal giogo della destra e dai danni dei 5 anni di malgoverno Solinas. Io sto con lei. La rivoluzione è finalmente donna".

Renato Soru, intervistato dal Corriere della Sera sulle posizioni della figlia che aveva già espresso la propria contrarietà a eventuali personalismi del padre, ha risposto: "Camilla è un bell’esempio della libertà di opinione che abbiamo esercitato in famiglia. Ma sbaglia perché io non intendo imporre la mia candidatura, sollevo un tema di metodo democratico".

Soddisfazione per la conferma di Todde anche dal mondo M5s. Roberto Fico, ex presidente della Camera, intervistato da Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, ha dichiarato: "E' una candidatura splendida, di una persona competente, onesta e forte. Ho letto anche il passaggio del Pd in cui si dice che Todde va benissimo".