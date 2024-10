“C’è stata una comunicazione confusa. Italia Viva non si presenta con nessun simbolo e con nessuna lista in campo (alle Regionali 2024 ndr). È evidente che a livello nazionale non può certamente sposare un progetto che sia eccessivamente spostato sulla destra da una parte o eccessivamente grillino dall’altra. Sul territorio l’unica certezza che abbiamo è che non ci sono liste e non c’è il simbolo”. Lo ha affermato ai nostri microfoni Anita Pili di Italia Viva, assessore regionale dell’Industria della Giunta Solinas.

Nella puntata di ieri, 18 gennaio, di “Regionali Live”, l’onorevole chiarisce: “Anita Pili al momento non è candidata, ma continua a lavorare nell’interesse della comunità sarda cercando di portare a compimento il ruolo che gli è stato assegnato cinque anni fa”.

L’assessore risponde anche Alessandra Todde rispetto al verso usato – imbarcare - dalla candidata a governatore: “Soru si allea con Renzi e imbarca assessore Anita Pili, sono in totale continuità con Solinas”.

“Intanto il termine imbarcare non mi sembra molto carino – dice Anita Pili - Io sono una persona, quindi ‘mi imbarcano’ sa più di merce. Detto questo non capisco quale sia il problema del Movimento 5 stelle rispetto al fatto che qualcuno possa ‘imabarcare’ l’assessore dell’Industria.