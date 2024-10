Elly Schlein, segretaria del Pd, ha commentato a 'In Onda su La7' la situazione in cui versa il centrosinistra sardo, confermando di avere sentito Renato Soru e spiegando che punta a "coalizioni ampie" e che "in Sardegna il sostegno del Pd va a "Todde, che è brava, competente e capace".

Non ha "mai perso la speranza di una ricomposizione soprattutto oggi che emergono le spaccature della destra, Fdi ha sconfessato il disastro di governo di Solinas e ha candidato il sindaco di Cagliari con una scelta di Giorgia Meloni - sostiene Schlein poi riferendosi al centrodestra regionale, il che "dimostra che anche la destra ha molte divisioni, sono sicuramente più bravi di noi a nasconderle, ma la polvere non resta sotto il tappeto a lungo: è un castello di carta, un accordo di potere" ma con "divisioni nel merito enormi e stanno venendo fuori".

Foto: Zazoom