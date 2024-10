La direzione regionale del Partito democratico si trova oggi alle 17:30 a Oristano , per discutere della situazione politica regionale, delle elezioni regionali del 2024 e in particolare del tavolo di coalizione nato a Molentargius.

Il vertice in programma nel pomeriggio sarà l'occasione per fare il punto dopo l'appuntamento dei primi di luglio a Cagliari durante il quale circa venti forze hanno aderito alla proposta di formare una coalizione in vista delle prossime regionali e per confermare il metodo di lavoro condiviso che porterà alla scelta del candidato o della candidata che correrà per la presidenza della Regione.