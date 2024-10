Matteo Salvini frena sulla ricandidatura di Christian Solinas alla guida della Regione per le elezioni del 2024. Dopo aver lasciato intendere il possibile tentativo di bis del governatore uscente, il leader della Lega, in Sardegna in questi giorni, "raffredda" la notizia.

Intervistato sulla questione, il vicepremier risponde: "Nonostante questi siano stati gli anni del Covid, della guerra e dell'inflazione penso che questa squadra di governo stia lavorando bene. Sta sbloccando opere ferme da tanto tempo. Ma da autonomista - aggiunge Salvini - penso che l'ultima parola spetta sempre ai territori e in questo caso ai sardi".

Lo stesso Solinas, ieri a Cagliari con Salvini per l'inaugurazione del nuovo polo della Nautica, raggiunto dai giornalisti ha esercitato una particolare prudenza: "Oggi parleremo di cose fatte e da fare, dopo di che tutte le trattative politiche fanno parte della fisiologica situazione di fine legislatura. Ci sarà un momento nel quale le forze politiche in Sardegna prenderanno le loro decisioni e si confronteranno con il tavolo romano che ha una visione a 360 gradi rispetto a tutte le regioni, e a quel punto si arriverà a definire il quadro della coalizione".