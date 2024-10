Non è stato ufficializzato il nome del candidato ma c'è l'accordo sulla "linea sarda" in casa M5s per le elezioni regionali del 2024. I pentastellati confermano l'adesione alla coalizione con il Pd, le forze progressiste e indipendentiste e il nome del candidato presidente della Regione verrà stabilito da quei tavoli regionali a cui i grillini continueranno a sedersi per portare avanti valutazioni e ragionamenti.

Non è stato confermata, dunque, la candidatura di Alessandra Todde, ex vice ministra sarda del governo Conte, apprezzata dai piani alti ma non nell'Isola dai suoi stessi colleghi. E' quanto emerso dal vertice di oggi a Roma tra il presidente del movimento, Giuseppe Conte, la stessa Alessandra Todde e una delegazione sarda composta dai quattro consiglieri regionali Alessandro Solinas, Desirè Manca, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa.

Il risultato dell'atteso incontro dei pentastellati a Roma segue le dichiarazioni di unità espresse al termine del secondo tavolo di coalizione, venerdì scorso a Cagliari nella sede del Pd. In quell'occasione il M5s aveva chiarito di voler proseguire insieme agli alleati sul percorso della scelta di un nome condiviso, escludendo comunque le primarie. Giornata di confronti interni anche per il Partito democratico, riunito a Oristano per la direzione regionale. L'incontro, convocato per le 17.30, servirà ad esaminare le posizioni emerse durante il tavolo di venerdì a Cagliari.