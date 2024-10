Si è tenuto questa mattina il tavolo della coalizione cui fanno parte i partiti storicamente nel centrosinistra, il Movimento cinquestelle e gli indipendentisti e che sfideranno il centrodestra alle prossime regioni e dall'incontro è emersa la volontà definitiva di rinunciare alle primarie per l'indicazione del il candidato presidente della Regione , ma di adottare una lista di criteri per la scelta del nome .

Una discussione propedeutica anche alla direzione regionale del partito democratico che si dovrà esprimere questa sera a Tramatza, anche dopo le fughe in avanti di Renato Soru, che si vuole ricandidare a governatore, e Massimo Zedda, che si dice pronto a correre per riconquistare Cagliari.

In apertura del tavolo che si è tenuto nella sede cagliaritana del Pd, Liberu, con Giulia Lai, ha proposto agli alleati una mozione per mettere ai voti il ​​definitivo stop alle primarie. " Nessuno al tavolo ha voluto votare e questo significa che è stata messa una pietra tombale sulle primarie - spiega Lai - si è invece fatta una discussione sui criteri per il candidato che sono stati definiti in un documento. Noi abbiamo posto la questione del diritto dell 'autodeterminazione del popolo sardo e continuiamo ad apprezzare che Renato Soru si sia candidato e che si sia messo a disposizione della coalizione ".

Tra i criteri fissati, oltre alla " capacità di tenere unito le forze politiche ei movimenti che costituiscono la coalizione " e alla valutazione " dell'esperienza politica e di governo maturata ", al candidato viene chiesta la " condivisione sulle scelte per la composizione del futuro". governo della Regione ", tendendo conto anche " del peso elettorale rappresentato dai componenti al tavolo che lo sostengono ".

Stop a eventuali liste " del presidente, liste civetta o simili " perché deve essere " il presidente della coalizione ". Inoltre i partiti ei movimenti valuteranno " l'assenza di conflitti di interesse e di coinvolgimento in episodi di natura giudiziaria che ne indeboliscono il profilo dal punto di vista etico ". Stasera i dem si riuniscono a Tramatza e dovrebbero ratificare i criteri dicendo definitivamente addio alle primarie, ma non si escludono colpi di scena.