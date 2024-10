E' stato un incontro a porte chiuse quello tenutosi ieri sera a Nuoro e che ha dato avvio al percorso dei centristi verso le elezioni Regionali 2024. Al tavolo i promotori della riunione, i fondatori di Sardegna al Centro 20 Venti, Stefano Tunis e Antonello Peru, insieme ad Azione, con il coordinatore regionale Giuseppe Luigi Cucca. E poi il commissario della Dc in Sardegna Attilio Dedoni con Giovanni Satta, vice capogruppo del Psd'Az in Consiglio regionale, presente, però, come Uds-Alleanza Sardegna.

La presenza di un altro consigliere sardista, Franco Mula, sempre più lontano dal partito del governatore Christian Solinas così come i suoi colleghi, presidenti di commissione in Consiglio, Piero Maieli e Stefano Schirru, lascia intendere la loro imminente fuoriuscita dal partito.

Invitati alla riunione anche i Riformatori, Italia Viva e l'Udc, che però non hanno partecipato. Proprio i Riformatori. domani a Oristano, cominciano il loro cammino interno verso le elezioni con un'assemblea regionale che deciderà i punti programmatici. Italia Viva, invece, ha fatto sapere di non poter essere presente solo per motivi logistici e non politici.

"Le forze politiche centriste, civiche e autonomiste - si legge nella nota inviata dopo l'incontro - hanno dato vita a un primo incontro-confronto sui temi e sulle priorità della politica regionale. È stata evidenziata da tutti i rappresentanti presenti alla riunione la necessità di avanzare proposte e di stabilire un metodo innovativo di costruzione di un programma di governo condiviso che metta al centro di tutto la persona e le esigenze dei sardi".

Il percorso resta "aperto all'incontro e al confronto con tutte le forze politiche che condividono i temi e i principi emersi nella riunione", che hanno anche deciso di esplorare la possibilità di costituire gruppi consiliari unitari a tutti i livelli istituzionali". Elemento che fa pensare alla nascita di un nuovo gruppo consiliare nel quale confluiranno i consiglieri regionali presenti alla riunione di ieri e quelli al momento ancora indecisi.