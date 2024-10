Manca ormai poco alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste e nei tribunali sardi c'è la corsa delle forze politiche per la consegna all'ultimo minuto. Lega e Psd'Az, che ancora mancavano all'appello, stanno presentando in queste ore.

Lunga attesa per FdI che ha completato la presentazione in tutte le otto circoscrizioni e a sostegno del candidato presidente Paolo Truzzu spunta anche un nome noto alle cronache negli ultimi anni Novanta.

È Silvia Melis, che fu sequestrata nel 1997 quando aveva 27 anni, portata via dalla sua auto in cui lasciò il bimbo piccolo. Melis, ora 53enne, imprenditrice e consulente del lavoro, restò nelle mani dei rapitori per nove mesi. Nelle indagini e nei processi furono coinvolti imprenditori sardi e il giudice Lombardini. Melis si candida nella circoscrizione Ogliastra insieme con Giorgio Todde, ex assessore dei Trasporti della giunta uscente di Christian Solinas.