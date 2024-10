Ore decisive nel centrodestra per decidere definitivamente chi sarà il candidato in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. Il nuovo vertice sarà fissato quasi certamente per giovedì 4 gennaio, con luogo e orario ancora da definire.

La scorsa settimana, il governatore uscente Christian Solinas, commentando una sua possibile ricandidatura aveva parlato di "continuità", esprimendo la sua volontà di correre per un nuovo mandato.

Non è della stessa idea la coalizione FdI, che, soprattutto dopo la visita di Salvini in Sardegna, che ha confermato il suo appoggio al presidente Solinas, ha rimarcato la volontà di lanciare Truzzu, sindaco di Cagliari, che lascerebbe la guida del capoluogo qualche mese in anticipo.

Nelle prossime ore sarà quindi comunicata la scelta finale.