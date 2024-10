"La gestione centralizzata non funziona, per il Veneto così come per la Puglia e dove c'è l'autonomia, come in Sicilia, viene usata male. Al Sud non devono avere paura della Lega ma dei politici che per 50 anni hanno fatto promesse che non hanno mai mantenuto. Se moltissimi giovani sono costretti a emigrare dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Calabria per andare a cercare lavoro all'estero la colpa è di uno Stato centralista che non ha funzionato".

Lo ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, intervenuto questa mattina a "Radio Anch'io" su Radio Raiuno. Salvini nega che i referendum di Lombardia e Veneto abbiano cambiato i rapporti di forza all'interno del partito.

"C'é una sola Lega - ha detto ancora - che da' speranza a 60 milioni di cittadini italiani. Abbiamo permesso a milioni di persone di votare in maniera pacifica e ordinata, e già ci stanno chiamando e stiamo lavorando per la Puglia, il Piemonte, l'Abruzzo e l'Emilia Romagna. Voglio una politica che spende meno e meglio".

"Bisogna che gli italiani decidano se sono soddisfatti di come è organizzata e di come funziona adesso l'Italia o se è possibile organizzarsi meglio e spendere meno con una gestione territoriale più autonoma ma sempre nell'ottica dell'unità nazionale", ha concluso Salvini.