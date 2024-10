In un video pubblicato sui social, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte annuncia ufficialmente l’avvio di una sorta di tour per incontrare i percettori d reddito di cittadinanza in tutta Italia.

"Una serie di incontri nelle città da Nord a Sud per conoscere le loro storie: tutti devono conoscere questa realtà", spiega l'ex premier. Si parte domani, da Napoli, una delle città con le percentuali più alte di beneficiari della misura.

"Con questa manovra di bilancio il Governo Meloni vuole togliere tutto a oltre 600mila cittadini: fanno cassa su chi non arriva a fine mese. Non sono numeri su una calcolatrice, sono persone e famiglie. A chiunque può capitare di trovarsi in difficoltà, lo Stato non può voltare le spalle".