L'accordo è stato raggiunto dopo circa 92 ore di Consiglio Europeo. Ad annunciarlo è stato questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Un vertice lunghissimo. Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato un Piano di Rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo. È un momento storico per l’Europa, è un momento storico per l’Italia. La visione e determinazioni con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate. Il Piano di Rilancio è davvero consistente: 750 miliardi, di questi il 28% andrà all’#Italia, ovvero 209 miliardi destinati al nostro Paese. Abbiamo addirittura migliorato l’intervento a nostro favore”, oltre 30 miliardi in più rispetto alla prima proposta, quella di 173,8 miliardi.

“Con 209 miliardi abbiamo la possibilità di far ripartire con forza l’Italia, ci consente di far cambiare volto al nostro Paese”, ha detto il premier nel corso della conferenza stampa delle 6.

LE PAROLE DI CONTE: