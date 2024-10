"Anche il ministro dell'Interno ha dovuto ammettere che la norma anti rave è sbagliata e può essere usata per limitare la libertà di mobilitazione. Meglio tardi che mai". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, commenta quanto emerso dall'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i sindacati.

"Ma non basta correggerla visto che in quanto decreto legge è già in vigore, va semplicemente cancellata - aggiunge l'esponente dem -. Noi abbiamo proposto un subemendamento al dl aiuti ter per abrogarlo rapidamente, si segua questa strada".