"Si parte con il piede sbagliato o meglio con l'opera sbagliata. Altro che Ponte sullo Stretto: in Sicilia e in Calabria servono opere e infrastrutture civili e utili per chi si vuole spostare, soprattutto treni e ferrovie". Così la senatrice Enza Rando, eletta nelle liste del Pd, sulle parole di Matteo Salvini che si è impegnato ad avviare i cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto.

"È necessario colmare il gap esistente, realizzando opere ed infrastrutture che colleghino, in maniera ambientalmente sostenibile, le due Regioni del Sud sia al loro interno che al resto d'Italia, a partire dalla modernizzazione e dal potenziamento della rete ferroviaria", conclude l'esponente della minoranza.