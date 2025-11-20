Oggi, giovedì 20 novembre, presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Roma, si è tenuto un incontro dedicato all'Einstein Telescope, il progetto europeo per lo studio delle onde gravitazionali. Alla riunione ha partecipato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, insieme ai rappresentanti delle istituzioni scientifiche coinvolte.



Durante l'evento sono stati presentati gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto e le prospettive riguardanti la candidatura della Sardegna come sede del nuovo osservatorio sotterraneo a Sos Enattos, nel Nuorese. Questa infrastruttura è considerata cruciale per l'Europa e rappresenta un'importante opportunità di sviluppo scientifico e tecnologico per l'Isola.

“Oggi siamo ospiti dell’INGV per parlare dell’Einstein Telescope, un progetto trasformazionale per la Sardegna, strategico per il nostro Paese e per tutta l’Europa. Quello che ci aspettiamo è che questi eventi, non soltanto di sensibilizzazione rispetto alle possibilità offerte dall’ET, ma anche di approfondimento all’interno di una comunità scientifica sempre più internazionale, aiutino a comprendere l’immensa opportunità che la nostra isola sta mettendo a disposizione”, ha sottolineato la Todde.

“È un progetto che la comunità scientifica ha già sposato e che si sta sviluppando in un contesto strategico europeo. - ha affermato la presidente - Noi continuiamo a crederci, con risorse, con impegno, e portando avanti tutto ciò che può accelerare questo percorso”.

“Tra i passaggi fondamentali c’è la recente Conferenza di servizi, che ha dimostrato come la nostra amministrazione sia in grado di superare la narrazione secondo cui la burocrazia non possa funzionare. In questo caso siamo pronti. E continueremo a esserlo”.

La presidente ha ribadito che la Regione proseguirà il lavoro al fianco della comunità scientifica nazionale e internazionale per sostenere ogni passo della candidatura di Sos Enattos.