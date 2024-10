“Cappellacci batte COVID 2 a 0”, lo ha scritto in un post su Facebook il deputato di Forza Italia. “Finalmente negativo e nuovamente libero”, ha fatto sapere. “Grazie a tutti coloro che hanno manifestato il loro sostegno e vicinanza e buona giornata a tutti. Adesso si va ad eleggere il Capo dello Stato”.

Come aveva dichiarato il primo giorno delle votazioni a Sardegna Live, l’ex governatore della Sardegna vorrebbe un presidente “europeista, atlantista, un sì vax, una persona liberale, moderata e cristiana. Insomma, che incarni i valori nei quali mi riconosco, che sono i valori della mia parte politica. Non so se si arriverà facilmente a una convergenza tra tutte le parti politiche, immagino che le prime due votazioni vadano nulle, con tattiche e strategie, ma spero che dalla terza si possa anche arrivare a una convergenza. Così come c'è stata per il governo del Paese è importante che ci sia anche per la elezione del capo dello Stato, soprattutto in un momento così drammatico e difficile per il Paese, nel quale c'è bisogno di unità, di convergenza di intenti e di buona volontà da parte di tutti”.

Questa mattina il pronostico. “Non ci voleva la sfera di cristallo per capire che un parlamento diviso in due blocchi e con in mezzo una terra di nessuno non potesse avere i numeri per eleggere un nuovo Presidente. Perché la verità è questa, nessuno dei due schieramenti ha i numeri sufficienti per eleggersi il suo presidente. È ora di cambiare la costituzione e permettere al Popolo la elezione diretta del Capo dello Stato. Basta giochi di palazzi inutili e dannosi”.